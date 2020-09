Bittar propõe cortar até dois vereadores por município       

O senador Marcio Bittar disse neste sábado (5) em entrevista à Folha de São Paulo que irá propor um corte de até dois vereadores em cada município para auxiliar no plano de enxugamento da máquina pública.

“Temos uma gastança desenfreada em Poderes menos vigiados que o Congresso Nacional”, disse em entrevista ao jornal paulista.

Segundo ele, a ideia de extinguir municípios será retirada da proposta devido a resistências políticas. A medida estava prevista no Plano Mais Brasil, apresentado pelo ministro Paulo Guedes (Economia), em novembro do ano passado, para alterar a estrutura pública e reduzir gastos.

No relatório das duas PECs do Mais Brasil, o senador quer extinguir os valores mínimos a serem aplicados em educação e saúde. O fim do piso setorial valeria para União, estados e municípios. Segundo ele, cada governante deve ter a liberdade de decidir onde aplicar o dinheiro.

Bittar é relator do Orçamento Geral da União e da PEC do Pacto Federativo no Senado.