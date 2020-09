Polícia Militar prende trio suspeito de cometer roubos com arma de fogo no centro da cidade

O grupo é suspeito do cometimento de roubos na região central da cidade e com eles foi apreendida uma arma de fogo, com seis munições, dinheiro e outros objetos.

A equipe policial havia sido informada via rádio sobre as características de um veículo Citroën C3, de cor vermelha, que estaria cometendo roubos na região central da cidade. Atentos, os militares conseguiram visualizar um automóvel com as mesmas especificações e realizar uma abordagem.