Os tradicionais desfiles do 7 de setembro não serão realizados, anunciou nesta sexta-feira (4) o Governo do Estado por intermédio da Agência de Notícias do Acre.

, em razão da portaria nº 2.621, publicada pelo Ministério da Defesa, no Diário Oficial da União do dia 7 de agosto, cancelando a realização das atividades alusivas ao 198º Aniversário da Proclamação da Independência do Brasil. O objetivo é evitar aglomerações devido à pandemia do novo coronavírus.