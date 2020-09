Governo e prefeitura discutem melhorias em avenidas e construção do primeiro viaduto de Rio Branco

O Governo do Estado do Acre se prepara para consolidar um marco histórico na mobilidade urbana na capital acreana, numa larga parceria com a Prefeitura Municipal de Rio Branco.

Importantes intervenções serão feitas na região central, desde a confluência da avenida Ceará com as ruas Floriano Peixoto e José de Melo até a 4ª ponte sobre o rio Acre, totalizando 1,7 quilômetro de extensão. Obras que trarão mais segurança a pedestres e motoristas, fluidez e modernização do trânsito em uma das áreas mais movimentadas da cidade.

A capital acreana ganhará seu primeiro grande viaduto no encontro das avenidas Ceará e Getúlio Vargas, duas das mais importantes vias por ligarem diversos bairros ao Centro de Rio Branco. Considerado um ponto crítico, devido aos constantes congestionamentos, a passagem de nível colocará fim a necessidades de semáforos e amenizará o fluxo de veículos no local.

Melhorias também serão realizadas no cruzamento da avenida Ceará com a rua Marechal Deodoro e travessa Guaporé. Entre as ações, estão a otimização no tempo dos semáforos, mudanças de fluxo, prolongamento de sentido único de pista, readequação de acessos e implantação de faixa de tráfego.

O projeto abrange ainda a criação de corredores para ônibus na avenida Ceará, beneficiando 47 linhas que passam pela parte central. Ao todo, a faixa exclusiva terá 1 quilômetro de extensão. Serão 660 metros no sentido centro-bairro e 340 metros na direção bairro-centro.

Melhorar a mobilidade urbana é prioridade do governo e prefeitura

Nesta quinta-feira, 3, o governador Gladson Cameli percorreu todo o perímetro contemplado com as benfeitorias. Entusiasta de grandes projetos que melhorem a vida da população acreana, o gestor vem trabalhando arduamente para executar obras na área de mobilidade urbana. Ele enfatizou que a capital cresceu muito nos últimos anos e necessita de soluções para as próximas décadas.

“A frota de veículos da nossa capital não para de crescer e o poder público precisa dar as respostas no que se diz respeito a melhoria das nossas ruas e avenidas. O governo tem feito o seu papel, seja elaborando os projetos ou buscando os recursos para que possamos fazer essas obras. Como engenheiro civil, sei da importância de uma obra como essa, principalmente, dos benefícios que teremos com a construção do viaduto”, ressaltou Cameli.

O projeto das intervenções urbanísticas ao longo da avenida Ceará foi apresentado a prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, e ao deputado federal Alan Rick. Na oportunidade, o governador agradeceu o apoio que vem recebendo e destacou a união das instituições como fundamental para beneficiar a população e proporcionar a criação de novos postos de trabalho.

“Gostaria de agradecer a Prefeitura de Rio Branco, em nome da prefeita Socorro Neri, pela parceria que vem tendo com o governo do Estado. Assim como ao deputado Alan Rick e toda a bancada federal. Aqui está mais uma prova que, juntos, a gente consegue muito mais. Tenham a certeza que estamos trabalhando dia e noite para ajudar o nosso povo e fazendo tudo que é possível para aquecer a economia e gerar mais emprego e renda”, declarou.

O recurso da obra já está garantido. São R$ 20 milhões destinados por meio de emenda parlamentar do deputado federal Alan Rick. Nos próximos 60 dias, os projetos de topografia, estudo de tráfego e de engenharia serão finalizados pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Regional (Sedur). A expectativa é que o processo licitatório seja concluído no início de 2021. Já o prazo para execução dos serviços é estimado em 18 meses.

“Fico muito feliz de poder ajudar o governo do Estado e a Prefeitura de Rio Branco na realização de uma obra tão importante no centro da cidade. Nos próximos anos, estaremos alocando, pelo menos, mais R$ 60 milhões para que mais obras de mobilidade urbana sejam realizadas”, afirmou o deputado Alan Rick.