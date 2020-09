Uma comissão da Fundação de Cultura Elias Mansour está criando as normas e ações para que os espaços administrados pelo Governo do Esado possam retornar as atividades com segurança em meio ao atul processo de enfrentamento ao novo coronovírus no Acre.

Neste primeiro momento, será permitida a abertura desses com 30% da capacidade de atendimento ao público -mas só mediante o cumprimento das medidas de proteção contra a Covid-19.