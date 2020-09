Live reúne secretários de meio ambiente para discutir ações e lições no combate aos incêndios florestais

O secretário de Meio Ambiente do Acre, Israel Milani, participa do primeiro encontro virtual “Diálogos pela Amazônia”. A conversa entre secretários de meio ambiente dos estados da Amazônia Legal terá como pauta as “lições e ações no combate aos incêndios florestais” e será transmitida pelo canal da Sema Mato Grosso no YouTube a partir das 16 horas.

Na conversa serão apresentados dados relativos aos focos de incêndio na região e discutidos aspectos relevantes para a proteção da floresta diante do cenário histórico e atual. Além disso, os secretários vão responder questionamentos enviados pelo público durante o diálogo.

Os nove estados da Amazônia Legal, que também integram a Força Tarefa dos Governadores para o Clima e Florestas (GCF Task Force – em inglês), vêm trabalhando intensamente em políticas de prevenção e no combate aos incêndios que assolam a floresta, aumentam o desmatamento e ameaçam a biodiversidade. As políticas implementadas pelos estados têm realizado trabalhos que vão desde a educação ambiental sobre a importância de evitar queimadas, atendimento de animais silvestres afetados, incentivo a denúncias, até grandes operações de fiscalização que resultam na apreensão de equipamentos e na identificação de criminosos.