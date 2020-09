Segundo o Monitor da Violência, ao menos 3.148 pessoas foram mortas por policiais no primeiro semestre deste ano em todo o país. O número é 7% mais alto que o registrado no mesmo período do ano passado, quando foram contabilizadas 2.934 mortes.

O Acre também registrou aumento na letalidade policial: no 1º semestre de 2019 foram 12 mortes e em 2020, em plena pandemia da Covid-19, já são 15 os mortos por policiais no Estado –ou 25% de aumento entre um ano e outro.

O Monitor da Violência é uma plataforma do portal de notícias G1 e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Não há policiais mortos na ativa no período analisado.

“Chama a atenção que o aumento de mortes neste ano aconteceu mesmo durante a pandemia do novo coronavírus, que fez com que estados adotassem diversas medidas de isolamento social. Ou seja, houve alta na violência mesmo com menos pessoas nas ruas”, avalia o Monitor da Violência.

Acesso o Monitor da Violência