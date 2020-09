Funtac realiza sondagens para construção de ponte em ramal da Transacreana

Com política estratégica voltada para a elaboração de pesquisas capazes de dar suporte a ações de controle em serviços tecnológicos e em obras civis, a Fundação de Tecnologia do Acre (Funtac) vem prestando apoio à Prefeitura de Rio Branco, com o fim de assegurar a qualidade das obras e a redução de gastos.

Nesta quarta-feira, 2, uma equipe de profissionais da fundação se deslocou até o Ramal da Caipora, na região da rodovia Transacreana, na capital, para realização de sondagem à percussão no Km 19, teste que pesquisa a resistência do solo para que seja garantida a qualidade da obra. O projeto visa construir no local uma ponte de concreto e garantir acessibilidade aos moradores.

“Os estudos vão permitir apontar quais serão os materiais a serem utilizados e também medir a capacidade dimensional de peso que a ponte pode suportar, entre outras informações importantes”, explicou Concílio Oliveira, coordenador de laboratório do Departamento dos Serviços Tecnológicos da Funtac.

Serviços tecnológicos

A estrutura da Funtac conta com Laboratório de Produtos Naturais (LPN) e Laboratório de Serviços Tecnológicos, que prestam serviços muitas vezes desconhecidos pela comunidade. E, além oferecer serviços a obras civis públicas estaduais e municipais, o órgão também atende empresas privadas, indústrias ou obras particulares.

Entre os serviços a fundação disponibiliza, estão a análise físico-química e microbiológica de água e alimentos para uma parte das indústrias e empresas. Já os laboratórios de solos, asfalto, cerâmica e concreto apoiam diretamente as ações de governo em todos os municípios do Acre, com enfoque no controle tecnológico das obras.

Durante a pandemia, a Funtac também está colaborando na fabricação de álcool em gel, que está sendo distribuído em hospitais do estado, além de secretarias e demais órgãos públicos.