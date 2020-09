Edvaldo sobre consignados: “estamos diante de um grande escândalo”     

O deputado Edvaldo Magalhães disse nesta quarta-feira (2) em sessão virtual da Assembleia Legislativa que está materializada uma grande fraude, “um grande esquema financeiro” que a Fênix Soft e o cartão Avancard estão promovendo com os servidores do Acre.

Ele relembrou que a margem consignável foi estabelecida em lei aprovada pela Aleac mas, segundo ele, embutiram uma fraude na regulamentação dessa regra.

Citou o caso do PM que tomou emprestado do Avancard R$8,6 mil em 48 parcelas com juro de 5,5% ao mês, sendo que o mesmo valor operado pela Caixa Econômica Federal, o juro seria de 1,22%/mês. “Estamos diante de um grande escândalo”, disse Edvaldo, anunciando que a questão será judicializada. “O assalto está à luz do dia”, finalizou.