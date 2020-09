Bombeiros de Cruzeiro do Sul realizam captura de porco espinho

Na manhã desta última segunda-feira,31, o 4º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar, em Cruzeiro do Sul, foi acionado via 193 para realizar a captura de um porco espinho na Vila da Aeronáutica, no bairro Aeroporto Velho.

No local, a guarnição verificou que o porco espinho estava na copa de uma árvore, tendo assim, que utilizar técnicas de ascensão para realizar a captura do mesmo.

O animal sem machucados, foi solto em seu habitat natural na região da estrada do Guarujá.

Não maltrate os animais! Em caso de emergência ligue 193.