Antônia Sales diz que agricutores sofrem preconceito  nesta época do ano       

Na sessão virtual da Aleac nesta quarta-feira (2) a deputada Antônia Sales que as comunidades isoladas são as últimas a receberem os benefícios do poder público.

São produtores rurais, que tem dificuldade em tocar a vida apesar de trabalharem muito. É justo ajudá-los, disse a deputada. E isso pode ser feito melhorando os ramais que os atendem.

Ela diz que prefeito não manda no voto dos moradores e, por isso, os gestores devem assumir a responsabilidade e trabalhar em favor dos produtores.

“De julho a agosto os agricultores são endemonizados”, disse a deputada, que questiona a origem do fumaceiro que encobre o Acre. “Não vejo queimadas. Acho que é lá de Rondônia”, disse.