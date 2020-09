Em coletiva de imprensa realizada na tarde desta quarta-feira, 2, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) e do Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19, anunciou que após nova classificação de risco – e sem mudanças significativas nos indicadores estabelecidos – todas as regionais de saúde do Acre se mantêm dentro do Nível de Atenção (Bandeira Amarela).

O secretário de Saúde, Alysson Bestene, destacou que na capacidade do sistema público, hoje a lotação dos leitos de enfermaria é de 29%, enquanto as UTIs estão com 40% de seus leitos ocupados. Desde o início da pandemia, o Estado tem, como resultado dos seus investimentos, um avanço promissor de sua estrutura assistencial, totalizando 90 leitos de UTI e 352 leitos clínicos especificamente destinados à Covid-19.