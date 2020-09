Representantes da Junta Comercial do Acre (Juceac) estão em visita técnica na Junta Comercial do Estado do Ceará (Jucec) com o objetivo de conhecer o funcionamento da Redesim no estado e participar de capacitação sobre o Sistema de Registro Mercantil, SRM, utilizado pela Autarquia cearense. A visita teve início na segunda-feira, 31 de agosto, com reunião de boas vindas realizada pela presidente da Jucec, Carolina Monteiro, com o presidente da Juceac, Jurilande Aragão, ocasião em que foi apresentado o processo de implantação do SRM e a transformação digital vivenciada pela Jucec.

Fruto de investimento em tecnologia e da reestruturação de processos internos, a transformação digital que possibilitou a simplificação de processos e menor tempo para abertura de empresas foram apontados por Carolina. “A Jucec reposicionou seu papel, passando de um simples órgão cartorial a um agente de desenvolvimento econômico, considerando sua missão de registrar empresas. É a porta de entrada também para os investimentos estrangeiros. Por isso destacamos a importância de ter um sistema moderno e que atenda às necessidades e uma equipe alinhada que compreenda esse novo papel”, ressalta.

Para Jurilande Aragão, é importante buscar a especialização para garantir a melhoria dos serviços, sendo este o motivo de estarem em Fortaleza para visita técnica.

“Estamos aqui para nos aperfeiçoar tecnicamente no sistema de Registro Mercantil e sobre a Redesim, que reputo ser uma das coisas mais significativas que existe nas juntas comerciais. Temos um objetivo muito claro e definido que é o de agilizar os serviços prestados pela Junta. Então, buscamos em Fortaleza, que é a central onde tem técnicos especialistas nos sistemas, essa capacitação”.

A capacitação foi iniciada nesta quarta-feira, 1 de agosto, e segue até sexta-feira (4) e abordará as ferramentas e serviços do Sistema de Registro Mercantil e as integrações da Redesim no Ceará. O treinamento está sendo realizado pelo consultor do Projeto Empreendedor Digital, Eduardo Jereissati. Além do técnico da Juceac, participa também da capacitação, por videoconferência, os técnicos da Junta Comercial do Amazonas.