Homem com escopeta caseira tenta escapar da polícia mas acaba preso em Rio Branco          

Um homem portando escopeta de fabricação caseira e certa quantidade de droga no bairro Areial, em Rio Branco.

Durante patrulhamento no bairro, em um lugar conhecido pela prática de comercialização de drogas, militares do 2o BPM visualizaram um homem em atitude suspeita.

De seu lado, ao avistar a guarnição o homem tentou sair do local, desobedecendo a ordem de parada. O suspeito foi abordado pelos militares e com ele encontrado uma escopeta rudimentar calibre 36, 3 cartuchos de igual calibre e 7 gramas de oxidado além de uma pequena quantia em dinheiro. O agente foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes juntamente com o material apreendido.