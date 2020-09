Antônia Sales: “ramais do Juruá estão horríveis em pleno verão“     

A deputada Antônia Sales pediu atenção do governador Gladson Cameli aos produtores rurais do Vale do Juruá.

“Me refiro ao Ramal 7 do Projeto Santa Luzia”, disse ela, que esteve na comunidade da Boa Hora e viu a situação dramática que a população vive.

Ao todo em Cruzeiro do Sul são 700 quilômetros de ramais e apenas no Santa Luzia moram milhares de pessoas. Esses ramais há anos não recebem melhoria e estão “em completo abandono”, segundo a deputada.

Naquela região os ramais são interligados e, diz ela, “estão horríveis em pleno verão. Na chuva não dará passagem nem para carroça de boi”.

Os produtores não tem mais a quem recorrer e esperam pelo Governo do Estado. O gestor municipal não tem condições de sozinho dar conta dos ramais.

Ela sugeriu ao presidente do Deracre, Petrônio Chaves, que começasse o trabalho de recuperação pelos ramais que nunca receberam melhoria.