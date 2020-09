Reinauguração da Biblioteca Pública de Tarauacá está prevista para outubro

O governo do Acre reformou e revitalizou toda a estrutura da Biblioteca Pública Estadual Professor Anselmo Lessa, situada na região central de Tarauacá. Após quatro anos fechada, a instituição recebeu o investimento de aproximadamente R$ 856 mil e falta apenas a instalação do mobiliário. A data prevista para a reinauguração é dia 15 de outubro.

O prédio recebeu nova cobertura, pintura externa e interna, instalação elétrica, plataforma elevatória para portadores de necessidades especiais, estacionamento, banheiro adaptado para cadeirantes, instalação hidrossanitária, climatização e nova identidade visual. A obra foi realizada sob a coordenação da Secretaria de Estado de Educação (SEE) e a fiscalização ficou por conta da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra).

“Nesta última semana, estivemos em Tarauacá para visita técnica à obra, já finalizada, dependendo apenas da implantação da mobília, do acervo literário e da contratação e treinamento de pessoal para começar a funcionar”, explica Ricardo Gonçalves, chefe da Divisão de Fiscalização da Seinfra.

Logo no início da gestão do governador Gladson Cameli, o secretário estadual de Educação, Mauro Sérgio Cruz, fechou contrato para início da obras. “A ordem de serviço foi assinada em janeiro de 2019 e tinha sete meses para ser concluída, contudo, houve a necessidade de adequação ao projeto, o que gerou a reprogramação da planilha orçamentária, dependendo da aprovação do Banco Mundial para a continuidade dos serviços”, explicou Gonçalves.