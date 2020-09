PM localiza foragido e apreende arma de fogo em Acrelândia         

Nesse final de semana, o 4º Batalhão da Polícia Militar realizou operações diversas em todos os municípios sob sua responsabilidade.

As operações foram desde repressão ao narcotráfico, operações preventivas em bares, trânsito e visitas comunitárias.

Em Senador Guiomard, foi realizada operação de trânsito com foco na prevenção a vidas no trânsito.

Em Capixaba houve abordagens e barreiras os ramais Limeira, Sementeira e Alcoolbrás, dentre outros.

Já a PM em Acrelândia priorizou a operação rural, realizada nos ramais do Bigode, Granada , Cumaru indo até a divisa Brasil Bolívia, adotando como estratégia de policiamento a interação com a comunidade, bem como realizando abordagens preventivas.

Ainda em Acrelândia realizou-se a operação Trânsito Seguro quando foi possível capturar um indivíduo com mandado de prisão em aberto por estupro.

De acordo com o Comandante do 4º BPM, Major Russo, as operações serão intensificadas nos próximos dias.