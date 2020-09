“Não vou apoiar a candidatura do Zequinha a prefeito de Cruzeiro do Sul, porque o candidato do (PROGRESSISTAS) vai ser eu”. A revelação foi feita ontem à noite pelo ex-prefeito Ilderlei Cordeiro (foto), que teve o seu mandato cassado pela justiça eleitoral, afastado do cargo, e joga todas as suas fichas de retorno à prefeitura, numa decisão judicial que espera do STF, com um parecer favorável, no máximo até amanhã. “Fui tranquilizado pelo meu advogado que vamos ganhar esta ação e poderei registrar a minha candidatura à reeleição”, falou um otimista Ilderlei ao BLOG DO CRICA. O ex-prefeito enfatiza que, mesmo com o seu afastamento, o que considera como uma “perseguição política”, e ainda assim as pesquisas estão mostrando que, entre os nomes que podem derrotar a candidatura de Fagner Sales (MDB) a prefeito o seu é o que aparece como o de maior densidade eleitoral. Ilderlei promete que, assim que sair o resultado do recurso que interpôs vai reunir o seu grupo político, anunciar a sua candidatura e marcar a convenção municipal. Nega o ex-prefeito que, ele tenha assumido qualquer compromisso de apoio à chapa formada pelo ex-vice-prefeito Zequinha e o ex-deputado federal Henrique Afonso (PSD).

MUDARIA TODO CONTEXTO

Quero ver primeiro se o ex-prefeito Ilderlei Cordeiro recebe o mandato de volta e a autorização para disputar a reeleição, para crer. Mas se conseguir, todo o contexto atual montado em torno da candidatura do seu vice Zequinha a prefeito sofrerá um baque.

ESTARIA FORMADA A CONFUSÃO

Caso o Ilderlei Cordeiro retorne ao mandato, como prefeito é quem estaria com a máquina na mão para levar o PROGRESSISTAS, seu partido, a apoiar a sua reeleição. Se voltar é uma bomba política sem tamanho que mudaria tudo o que foi acertado até aqui. Vamos aguardar.

NADA FECHADO

A vereadora Janaína Furtado (PROGRESSISTAS) negou ontem ao BLOG que tenha aceitado ser a vice na chapa da candidata a prefeita de Tarauacá, Néia (PDT). “Apenas conversamos”, disse.

ELEIÇÃO BEM DISPUTADA

Um amigo do MDB que conhece bem o cenário político de Plácido de Castro comentou ontem com o BLOG que, embora o candidato a prefeito Francisco Tavares (MDB) tenha boa aceitação, a candidatura do prefeito Gedeon (PSDB) encorpou e não pode ser descartada como morta.

NÃO SOMOU

O MDB esperava que com a entrada do Márcio Pereira (PROGRESSISTAS) como vice do candidato Francisco Tavares (MDB), a chapa pudesse ter crescido, mas não teve influência.

CANSOU DE BOLAS NAS COSTAS

O deputado federal Alan Rick (DEM) disse que terá uma conversa franca com o governador Gladson Cameli sobre o tratamento de pouco caso que vem recebendo de secretários, mesmo sendo um dos parlamentares que mais ajuda o governo. Citou os secretários Alysson Bestene e Mauro Sérgio, entre os que dão um tratamento de desdém às suas reivindicações políticas. Alan reclamou que o projeto do viaduto na Ceará anunciado pelo governador Gladson é uma emenda de autoria sua no valor de $20 milhões, e seu nome nem foi citado na divulgação. Alan acha que, a permanecer o tratamento, não vale a pena ser um aliado do governador.

TENDÊNCIA NATURAL

Alan Rick disse que, na capital, onde teve 14 mil votos, a sua tendência será apoiar a prefeita Socorro Neri, mas antes de oficializar precisará ter uma conversa com o governador Gladson.

LEVOU UMA LOBA

O BLOG tem a informação que o engenheiro Thiago Caetano levou uma loba na sua esperança de ser indicado como candidato a vice-prefeito pelo PL. A ex-deputada federal Antônia Lúcia deu como opções ao MDB, os nomes da filha Gabriela Câmara e do médico Eduardo Veloso.

BAIXO NÍVEL

Por postagens que vi nas redes sociais sobre dois nomes que disputarão a prefeitura de Rio Branco dá para se ter uma noção, como será a campanha: virulenta e na base do pessoal.

NÃO HÁ QUEM SEGURE

Mesmo que os candidatos defendam uma campanha de alto nível, no decorrer da disputa a baixaria come solta, porque não há quem segure a militância, que costuma nivelar por baixo.

VAI PERDER O DEM

Com a demissão do secretário de Agricultura, indicação do DEM, pelo prefeito de Cruzeiro do Sul, Clodoaldo, o deputado federal Alan Rick (DEM) vai levar a sua chapa de candidatos a vereadores no município, a apoiar o candidato Fagner Sales (MDB) a prefeito.

CAIR NA CAMPANHA

Com a recuperação do irmão Xis, o senador Petecão (PSD), disse ontem ao BLOG que deve chegar a Rio Branco na quinta-feira, e a partir daí começa a campanha do Tião Bocalom (PROGRESSISTAS) a prefeito. “Vou estar com o Velho Boca todos os dias nos bairros”, disse.

SEGUROU A BARRA

No meio de toda a estratégia armada para levar o PROGRESSISTAS para apoiar a candidatura da prefeita Socorro Neri, o senador Sérgio Petecão (PSD) foi importante para impedir para segurar a candidatura do Bocalom à PMRB.

ACABARAM SE ENTENDENDO

O ex-deputado federal João Correia (MDB) fez uma postagem cutucando o candidato tucano á PMRB, Minoru Kinpara. O vice-governador Major Rocha reagiu e atacou o candidato do MDB, Roberto Duarte. A imprensa apenas publicou. O Rocha e o JC acabaram se entendendo e ficou o dito pelo não dito. Idiota é quem se meter em desavenças entre políticos, eles se entendem.

CONTA DO SEGUNDO TURNO

Na avaliação do deputado federal Flaviano Melo (MDB), que sabe fazer a leitura de uma campanha como poucos, o candidato que chegar aos 25% estará garantido no segundo turno.

SEITAS POLÍTICAS

Por muitos anos reinou a seita política da esquerda, que tinha o Lula (PT) como guru, que o seguia cegamente. Agora, temos a seita da direita, com o Bolsonaro como guru, com seguidores que também o defendem cegamente. A política é a arte de manipular o povo.

NENHUMA RELAÇÃO

É uma tremenda bobagem o argumento que o candidato que se declarar bolsonarista na eleição para prefeito da capital pode ser beneficiado nas urnas. Uma falácia. A eleição municipal é paroquial, o eleitor vota no perfil do candidato e não por uma ideologia.

FATO RECENTE

Vamos buscar um fato recente: eleição para o governo. O Jorge Viana (PT) dizia que a baixa popularidade do então presidente Temer iria colar no candidato ao governo Gladson Cameli. O final do filme foi outro: Cameli deu uma lapada no candidato do PT, Marcus Alexandre.

COMPLETAMENTE DESCOLADA

Aliás, na eleição passada o PT insistiu na baboseira cega do “Lula Livre”, esqueceu de fazer campanha para seus candidatos e sofreu uma derrota fragorosa, perdendo o governo depois de 20 anos e a única vaga no Senado. Eleição regional é descolada da política nacional.

PASSA AGRESSIVIDADE

A observação não é só minha, mas de vários colegas jornalistas dos quais já escutei comentários a respeito: a entonação dos discursos do candidato à PMRB, Roberto Duarte, passa para quem escuta a agressividade pela face crispada nas suas falas. Não sabe modular o tom da voz. Poderia pegar umas aulas com o deputado federal Flaviano Melo (MDB).

FRASE MARCANTE

“Não fales agressivamente, ainda que tal pareça necessário, pois a violência tem sempre argumentos traiçoeiros”. Paiva Dantas.