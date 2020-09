Em Cruzeiro do Sul moradores fecham BR-364 para exigir energia elétrica em ramais

Quem está em trânsito pela BR-364 na manhã desta segunda-feira, 31, não consegue sair ou chegar a Cruzeiro do Sul e cidades próximas pela rodovia. Isso porque moradores fecharam a rodovia para reivindicar energia elétrica para o ramal Beiradão do Rio.

Segundo o grupo, os pedidos já são feitos há três anos tanto para a Distribuidora Energisa quanto para o governo do Estado e até o momento não foram atendidos.

Os manifestantes afirmam que só deixarão o local quando algum representante da Energisa e do governo do Estado forem até lá. Eles levaram panelas e preparam refeição para consumir durante o dia de protesto. O Rio Liberdade marca o limite entre Cruzeiro do Sul e Tarauacá.