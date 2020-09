Capital e mais nove municípios do Acre sofrem apagão nesta segunda-feira

Moradores de diversos bairros de Rio Branco e também de municípios do interior usaram as redes sociais para reclamar da queda de energia nesta segunda-feira, 31. Além do calor, a preocupação de muitos ficou por conta dos prejuízos que a interrupção de energia pode provocar, como a queima ou danificação em aparelhos elétricos.

Segundo informações, o apagão começou por volta das 13h e atingiu os municípios de Rio Branco, Senador Guiomard, Plácido de Castro, Acrelândia, Epitaciolândia, Brasiléia, Xapuri, Capixaba e Porto Acre, e as localidades de Vila Campinas e Vila do V.

De acordo com informações preliminares, a queda de energia ocorreu após uma falha em uma linha de transmissão. Somente 30 minutos depois apagão, a energias elétrica foi normalizada, às 14:05 minutos nas localidades atingidas.

Procurada, a Energisa Acre afirmou que está buscando as informações e irá se posicionar posteriormente sobre ocorrido.