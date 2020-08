Viajante é preso no Acre com veículo roubado de locadora mineira; caso é o 2o em um mês

Operação das polícias Miltar e Rodoviária Federal (PRF) prenderam um homem de 46 anos e apreenderam um automóvel com vários sinais de adulteração. O veículo recuperado pertence a uma empresa da cidade de Belo Horizonte (MG) e estava com restrição criminal.

Por volta das 17h30min, PRF e PMAC estavam realizando fiscalização na BR-317, no Km 292, em Epitaciolândia quando foi determinado que um condutor parasse. Os documentos de porte obrigatório foram solicitados, mas o motorista apresentou apenas o Certificado de Registro e Licenciamento Veicular (CRLV), pois informou que não possuía a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Durante a entrevista policial, ele ficou bastante nervoso e apresentou respostas desconexas, assim, a suspeita fundamentou uma inspeção veicular detalhada. O automóvel continha placas do estado da Bahia; entretanto, os policiais visualizaram que tanto o chassi quanto o número do motor e as etiquetas estavam com vários sinais de adulteração. O veículo original era do estado de Minas Gerais, de propriedade de uma locadora de veículos na capital, e estava com restrição de furto/roubo nos sistemas PRF. O CRLV apresentado também estava falsificado.

O viajante recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Epitaciolândia. A PRF acionou os donos da empresa para reaver o veículo. Exatamente há um mês, a PRF no Acre havia recuperado outro veículo de locadora. Naquela ocasião, dois estrangeiros, um norte-americano e uma peruana, foram flagrados no interior do estado do Acre com um carro de uma empresa do estado de Santa Catarina. Os “turistas” pretendiam levá-lo para o país vizinho, Peru.