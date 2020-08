Thor denuncia uso de seu nome para veicular fake sobre medição de temperatura com infravermelho           

O infectologista Thor Dantas denunciou neste domingo (30) que grupos usam seu nome e espalham mentiras sobre o aparelho de infravermelho para medir temperatura muito usado ultimamente para se adentar locais públicos.

Áudios circulam nas redes sociais afirmando que esse aparelho afetaria a glândula pineal. “Está circulando um áudio nos grupos do Acre, falsamente atribuído a mim, sobre o suposto risco de medir a temperatura com aparelhos de infravermelho na testa, por supostamente afetar a glândula pineal. O áudio não é meu! E, além disso, desconheço qualquer informação científica sobre esse risco”, disse o médico.

Esse fake não é exatamente novidade. Já há tempos e usando outros médicos dizem nas redes sociais que o termômetro infravermelho – que vem sendo usado no comércio para aferição de temperatura durante a pandemia do coronavírus – pode causar danos à glândula pineal, localizada no cérebro e responsável pela produção de hormônios.