Acre tem 37 novos casos de Covid-19 neste domingo (30); um morreu

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), registra 37 novos casos de contaminação pelo novo coronavírus no estado, neste domingo, 30 de agosto. Assim, o número de infectados saltou de 24.601 para 24.638, nas últimas 24 horas.

A Sesacre informa ainda que foi registrado mais 1 óbito por Covid-19, sendo de uma senhora de 62 anos, moradora de Rio Branco, que deu entrada no dia 28 de agosto e faleceu na mesma data, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Sobral. Portanto, o número de mortes pela doença sobe para 609 em todo o estado.