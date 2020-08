Não convidem o vice-governador Major Rocha (PLS), o ex-deputado federal João Correia (MDB) e o deputado Roberto Duarte (MDB) para tomar o mesmo tacacá, que alguém sairá queimado. O ataque do ex-deputado federal João Correia (MDB) ao candidato do PSDB, Minoru Kinpara, o vinculando ao petismo, teve uma reação à altura, Rocha soltou ontem um comentário na sua página na internet, citando que há uma diferença grande entre os candidatos do MDB e PSDB. “O Roberto Duarte nunca administrou um carro de pipoca, já o Minoru Kinpara é MBA em Gestão. Aproveitou para dizer que os dirigentes do MDB não têm moral para falar em “petismo”, porque vários de seus candidatos a prefeito vieram do PT. Citou Francimar Fernandes, em Feijó; Leila Galvão, em Brasiléia; e, Zé Maria, em Porto Acre. Lembrou ainda que o MDB foi buscar no PT o ex-deputado federal Fernando Melo para disputar a PMRB, e que após a derrota, Melo voltou ´para o ninho do PT. O deputado Roberto Duarte (MDB) disse ontem ao BLOG que não vai estender a discussão com o Rocha, mas que na campanha vai bater no Minoru, que considera “comunista” e um petista de DNA. “O Rocha vai passar a campanha defendendo o Minoru, porque sempre vou citar seu passado com os petistas, assim como a prefeita Socorro Neri”. A disputa não é com o Rocha, mas com o Minoru, pontuou Duarte. O contexto mostra que, o “pacto de não agressão” na campanha, firmado entre o dirigentes do MDB e o PSDB foi jogado na lata do lixo. E a campanha ainda nem começou.

DURA E VIRULENTA

Podem esperar que a campanha pela prefeitura da capital será dura e virulenta.

FESTA NO MDB

A festa hoje no MDB fica por conta da adesão do PL da ex-deputada federal Antônia Lúcia à chapa do candidato Roberto Duarte (MDB), que disputará a prefeitura de Rio Branco.

CONTAVA COMO CERTO

O PSDB contava como certa a aliança com o PL da ex-deputada federal Antônia Lúcia, e acabou levando uma loba. O PSDB só tem como aliado para disputa da PMRB, o PSL

ACABOU EM DEMISSÃO

O governador em exercício Major Rocha demitiu ontem o funcionário da SEINFRA e militante político, Ruy Birico, o ato já foi encaminhado para publicação na segunda-feira, no Diário Oficial. Rocha justifica a demissão pelas ofensas e quebra de sua autoridade pelo servidor.

LEMBRANDO DEMISSÕES

Rocha lembra que assim como o governador Gladson Cameli demitiu um aliado seu que pôs em xeque suas decisões, agora estava fazendo o mesmo demitindo o Ruy Birico. Já está tudo combinado com o governador, para o governo o Birico não volta, disparou um irado Rocha.

PACOTE DE TRÊS

Além da demissão do Ruy Birico, o governador em exercício encaminhou outras duas, cujos nomes não foram revelados, que também dizem respeito a ataques feitos à sua autoridade. As demissões, segundo Rocha, já foram comunicadas ao governador Gladson, que deu aval.

CANETA COM TINTA

O servidor Ruy Birico justificou os ataques ao vice-governador Major Rocha como um ato de defesa do governador Gladson Cameli. “Vou esperar o Gladson chegar, a caneta que tem tinta é a dele,” falou Birico. O BLOG tem informação que Rocha comunicou antes ao governador.

DOIS NOMES

A se confirmar a entrada do PL do grupo da ex-deputada federal Antônia Lúcia na coligação do MDB; marcada para hoje, o partido da Bispa tem dois nomes, que podem ser indicados como vice na chapa do Roberto Duarte (MDB) à PMRB: Thiago Caetano e Gabriela Câmara.

CHAPA FORTALECIDA

Vamos dar o mérito a quem merece o mérito. O fortalecimento da chapa do deputado Roberto Duarte (MDB) na disputa da prefeitura da capital se deve ao senador Márcio Bittar (MDB). Foi quem conseguiu no apagar das luzes as adesões do PTB-REPUBLICANOS-PL à chapa emedebista.

FALTA DECOLAR

Falta agora ao deputado Roberto Duarte (MDB) fazer decolar a sua candidatura, que até aqui patinou e não conseguiu polarizar na cabeça com as outras candidaturas a prefeito da capital.

DISPUTA POLARIZADA

A disputa se mostra polarizada em Epitaciolândia entre Everton Soares (PSL) e o Delegado Sérgio Lopes (PSDB), pela disputa da prefeitura. O prefeito Tião Flores não consegue avançar.

MULHERES DO MDB

Sirlene Luz, Daniela Paiva, Márcia Maria, Willyane Derze, Eliane Cruz, Thamirys Pinheiro, Joelma Dantas, Branca Mesquita, são as candidatas do MDB para a Câmara Municipal de Rio Branco. Os partidos parecem que aprenderam a lição, não lançam mais mulheres de laranjas.

LONGE DO FANATISMO

Ser cristão é uma coisa. Agora, fundamentalista religioso é outra coisa. Fico sempre com um pé atrás com este pessoal, que nem sempre acaba bem. Flordelis e Pastor Everaldo, que o digam. Não vejo diferença entre um fundamentalista islâmico; que mata em nome da fé, e os fundamentalistas que se dizem cristão, que mentem e extorquem os fiéis em nome da fé.

CONSELHOS DO VELHO LOBO

Troquei umas idéias ontem com o deputado federal Flaviano Melo (MDB) – eu no meu bunker, e ele, no Sítio das Araras. Considera que, a eleição para prefeitura será bem disputada, e que, a presença dos candidatos nos bairros, falando com o eleitor, ainda pesará muito na campanha.

NÃO MORREU

Na avaliação do deputado federal Flaviano Melo (MDB), ainda que, com o estigma da última derrota eleitoral, o candidato a prefeito do PT, Daniel Zen, não terá uma votação pífia.

MAGALHÃES COM ZEQUINHA

O deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) oficializou ontem em Cruzeiro do Sul o apoio do seu partido à chapa formada por Zequinha (PROGRESSISTAS) a prefeito e Henrique (PSD) de vice.

RECUO ESTRATÉGICO

O BLOG tem informação que o PT estava pronto para anunciar ontem o apoio à candidatura do professor Zequinha (PROGRESSISTAS) a prefeito de Cruzeiro do Sul, mas deu um recuo estratégico. O PT quer ver primeiro se a candidatura do Zequinha não terá mais volta.

PSOL INDICA O VICE

Está decidido dentro do PT que, o vice do candidato a prefeito Daniel Zen (PT) deverá vir de uma indicação do PSOL. Ainda não foi revelado qual será este nome.

ACOMPANHAM O GOVERNADOR

O BLOG teve ontem a confirmação que o SOLIDARIEDADE e o DEM vão mesmo estar na chapa da prefeita Socorro Neri, a pedido do governador Gladson, como foi noticiado neste espaço.

DEM SOMA MAIS

Quem deve somar é o DEM, pois o deputado federal Alan Rick (DEM) tem um nicho na capital.

DEDO DO CAMELI

O senador Márcio Bittar (MDB) coloca também na conta do governador Gladson Cameli a vinda do REPUBLICANOS para apoiar a candidatura a prefeito de Rio Branco, do deputado Roberto Duarte (MDB). Gladson, tem dito Bittar, ajudou muito na construção da aliança.

NA MESMA TECLA

Amigos voltaram ontem a me perguntar se o governador Gladson Cameli ficará com o cunhado deputado Nicolau Junior (PROGRESSISTAS) ou com o grupo do ex-prefeito Vagner Sales (MDB), na disputa de Cruzeiro do Sul. Repito: sou como São Tomé, quero ver para crer.

NÃO APOSTE EM NADA

Em política não aposte em nada, nem sempre as evidências redundam em fatos concretos.

FRASE MARCANTE

“O pessimista vê dificuldade em cada oportunidade; o otimista vê oportunidade em cada dificuldade”. Winston Churchill, estadista inglês.

A SABEDORIA DO NABOR JÚNIOR

Vamos iniciar hoje para registro uma série de acontecimentos nos bastidores, que presenciei nas mais de quatro décadas de jornalismo político. Governava o Acre o Nabor Junior. Tinha que contentar três grupos dentro do MDB, seu partido: o do deputado Raimundo Melo, o da Tendência Popular (ala mais à esquerda), com Aluízio Bezerra e Mário Maia, e o grupo mais tradicional, comandado pelos deputados federais Geraldo Fleming e Ruy Lino. Descontentes com o secretário de Saúde, Dower, que chegou ao estado com o status de ex-guerrilheiro, trazido pela ala mais à esquerda, e entupiu a secretaria de importados, Fleming e Ruy pediram uma Assembléia Geral do MDB para discutir o assunto. Depois de cada grupo expor as suas idéias na reunião, que Nabor Júnior ouviu calado, este disse: – concordo com vocês, amanhã, vou demitir todos os indicados por políticos que estão no meu governo. E deu por encerrado o debate. O Ruy Lino cochichou com o Fleming, fizeram as contas das suas indicações, pediram uma questão de ordem, e o Ruy sapecou: “Nabor, para deixar você governar em paz, vamos deixar tudo como está”. E não se falou mais sobre o assunto até o fim do governo do Nabor.