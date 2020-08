A presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), Renata Gil, participou, nesta sexta-feira (28), da visita virtual do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro Dias Toffoli, aos tribunais do Acre.

Renata Gil, junto aos representantes do estado e membros da diretoria da AMB, como Danniel Bomfim, diretor de Assuntos Legislativos, e Luís Camolez, assessor da Presidência, ressaltou a importância de ações desenvolvidas pelo tribunal, como o Núcleo Socioambiental e o Projeto Cidadão, que servem de exemplo para outras cortes brasileiras.

Em sua exposição, a magistrada ainda falou sobre a atuação do ministro Toffoli à frente do STF e do CNJ. “Com esse perfil dialógico, ele chamou as associações para que, junto aos conselheiros, encontrassem as melhores estratégias para o funcionamento dos tribunais de forma emergencial. Também, para que os processos estivessem no seu regular funcionamento, mesmo com os prazos processuais suspensos em razão da impossibilidade do comparecimento presencial”, enfatizou a presidente.

De acordo com Toffoli, os encontros nos estados, que já estavam acontecendo antes da pandemia, não deixaram de ser realizados, já que essa integração do sistema de Justiça é essencial ao seu funcionamento. “Temos que atuar em conjunto para que possamos fazer esse trabalho de resolução de conflitos e pacificação social, ressaltou. Segundo o ministro, iniciativas como essa refletem em bons resultados alcançados pelo Judiciário brasileiro (confira aqui).

Segundo o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC), Francisco Djalma, foi possível proporcionar aos jurisdicionados a qualidade do serviço que eles esperavam, mesmo em meio à pandemia. “Em março deste ano, conseguimos cumprir a missão de executar 16.509 processos”, revelou.

O evento também contou com a presença de dirigentes e membros do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre (OAB/AC) e do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC), entre outros órgãos estaduais.