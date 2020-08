PM apreende mais de 215 kg em canoa no Rio Juruá       

A Polícia Militar apreendeu nesta quinta-feira (27) cerca de 215,15 quilos de cocaína em uma embarcação no Rio Juruá.

Após receberem informações da Seção de Inteligência do 6º BPM, os PMs realizaram uma ação coordenada para interceptar o material ilícito.

A carga estava sendo transportada em uma canoa com dois homens. No instante em que a guarnição da Companhia de Operações Especiais do 6º BPM, que estava navegando no Rio Juruá, se aproximou para interceptar e abordar a embarcação os indivíduos empreenderam fuga e adentraram à mata na região de Cruzeiro do Sul.

“Devido as condições ambientais não foi possível capturar os fugitivos que abandonaram a carga e a embarcação no local da apreensão. Os policiais militares verificaram o interior do material transportado e encontraram a referida substância apreendida. Diante dos fatos, conduziram os entorpecentes para a delegacia de polícia civil para as medidas cabíveis”, informou a PM.