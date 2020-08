PM apreende skunk e muita munição dentro de carro misterioso em Feijó

Um carro deixado em um posto de combustível na entrada de Feijó foi a principal pista para a Polícia Militar interceptar um carregamento de skunk e de munições que tinha destino ainda desconhecido pelas autoridades. A Polícia Militar informou que o veículo, com placa de Cruzeiro do Sul, foi deixado por um suspeito no pátio havia dois dias. Funcionários do local suspeitaram e informaram a situação.

Os militares, com apoio da Polícia Civil fizeram uma revista no veículo e encontraram 93 kg de skunk, 74 munições de pistola 9mm, 261 de pistola 762 e 48 balas de revólver calibre 38. Todo o material, inclusive o carro, foi apreendido e levado para a Delegacia em Feijó.

Ascom/Sejusp