Parques no Acre e Rio de Janeiro podem ser extintos pelo Congresso

igo de pesquisadores de universidades do Brasil e dos Estados Unidos listou as reservas ambientais mais ameaçadas por projetos de lei no Congresso Nacional. Elas podem ser extintas, reduzidas ou perder capacidade de proteger ambientes naturais. Relação inclui parques nacionais e outras unidades de conservação em vários biomas do país.

O trabalho publicado em revista da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) revela que a proteção da natureza pode perder mais de 2 milhões de hectares no país caso sejam aprovados projetos de lei tramitando no Congresso Nacional. A área é semelhante a 14 vezes a cidade de São Paulo.

A Estação Ecológica de Tamoios (RJ) e o Parque Nacional da Serra do Divisor (AC) podem ser extintos e convertidos em outros tipos de áreas protegidas. Ao mesmo tempo, parques nacionais do Jamanxim (PA) e das serras da Bodoquena (MS) e da Canastra (MG), Reserva Biológica do Cachimbo (PA) e Floresta Nacional de Brasília (DF) perderão grande parte de seus territórios.

O levantamento é assinado por Ricardo Machado, Mercedes Bustamante e Ludmilla Aguiar, da Universidade de Brasília (DF), e por Manuela Carneiro da Cunha, professora na Universidade de Chicago (Estados Unidos). Eles integram a Coalizão Ciência e Sociedade, grupo com 72 cientistas de instituições brasileiras.

Continue

lendo