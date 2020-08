Obras de espaços esportivos em Cruzeiro do Sul estão na reta final

Após uma determinação do governador Gladson Cameli para que os serviços de revitalização dos espaços esportivos e culturais de Cruzeiro do Sul fossem realizados, as obras estão em fase de acabamento nas quadras do Ginásio Alailton Negreiros, Ginásio Jader Machado e Teatro dos Náuas. Nos ginásios, as quadras já estão recuperadas e as marcações da pintura estão sendo finalizadas, bem como as reformas dos banheiros e trocas de luminárias.

O objetivo da troca de lâmpadas fluorescentes por lâmpadas de led de todos os espaços esportivos possibilitarão, além melhor qualidade na iluminação dos espaços, também uma redução no consumo de energia, gerando maior maior economia aos cofres do Estado.

Outro espaço que também está totalmente iluminado é o estádio Arena do Juruá. De acordo com o coordenador de Esportes de Cruzeiro do Sul, Adelcimar Carvalho, essas obras são esforços do governador Gladson, que demonstra um carinho todo especial pela sua cidade natal. “As obras de revitalização dos ginásios deverão ser concluídas no dia 28 de setembro e o estádio Arena do Juruá terá a conclusão de suas obras até o final do ano”, relata.