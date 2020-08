 No Acre, meio ambiente perdeu R$17,5 milhões para combate à pandemia       

Os governos de Mato Grosso, Tocantins e Acre decidiram dedicar R$ 76 milhões a ações de combate à pandemia da Covid-19. Esse é o dinheiro que coube aos 3 Estados da parcela da multa da Petrobras destinada para ações contra o desmatamento.

O Acre sozinho usou R$17,5 milhões, segundo levantamento do Poder360. Os 9 Estados da Amazônia legal receberam do Ministério do Meio Ambiente R$ 230 milhões da multa que a estatal deixou de pagar nos EUA. Essa parcela deveria ser aplicada na redução do desmate. Mas o Supremo Tribunal Federal autorizou em março, os governos a mudarem o destino do dinheiro.

Acordo firmado no ano passado com a chancela do ministro Alexandre Moraes estabeleceu que dos R$ 2,66 bilhões da multa da Petrobras, R$ 1,06 bilhão seriam destinados à Amazônia.

