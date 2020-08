Idosa de 91 anos morre de Covid-19 nesta sexta-feira (28); Acre tem 193 casos em 24 horas

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), registra 193 novos casos de contaminação pelo novo coronavírus no estado, nesta sexta-feira, 28. Assim, o número de infectados saltou de 24.269 para 24.462, nas últimas 24 horas.

A Sesacre informa ainda que foi registrado mais 1 óbito por Covid-19, sendo de uma senhora de 91 anos, moradora de Rio Branco, que deu entrada no dia 2 de agosto e faleceu na terça-feira, 25. Portanto, o número de mortes pela doença sobe para 608 em todo o estado.