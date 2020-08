Último repasse do FPM de agosto cai nesta sexta (28) na conta das prefeituras do Acre 

As prefeituras do Acre recebem nesta sexta-feira (28) o terceiro decêndio de agosto do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Os valores não tem grande oscilação em comparação ao mesmo período do ano passado.

Será R$12.967.504,08 já descontada a retenção do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

No país o valor é de R$1,93 bilhão. Em valores brutos, incluindo o Fundeb, o montante chega a R$ 2,4 bilhões, o que representa uma queda de 0,36% em termos nominais, ou seja, sem considerar os efeitos da inflação.

Deflacionada, a diferença é de 1,90%. “Preocupa, porém, a diminuição no acumulado do mês, que é de 13,27% em relação a agosto de 2019, e do ano, de janeiro a este terceiro decêndio, que fica em 6,56%. Ambos os comparativos desconsideram efeitos inflacionários”, avalia a Confederação Nacional dos Municípios (CNM).

A Confederação alerta aos prefeitos que por ser final de mandato, é preciso redobrar a atenção com o planejamento orçamentário e o fechamento das contas. Ciente das dificuldades da administração municipal, a Confederação também tem atuado com o Executivo e o Legislativo federal por auxílios financeiros.