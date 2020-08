Sem ser referência, UPA do 2º Distrito mantém condições de atendimento a Covid-19

O Conselho Regional de Medicina decidiu fiscalizar a Unidade de Pronto Atendimento do Segundo Distrito de Rio Branco que desde o início do mês de agosto deixou de atender pacientes com Covid-19.

A UPA atuou quatro meses como unidade referência no atendimento dos casos da doença na capital mas voltou ao atendimento normal com a redução dos casos.

Durante a vistoria, os conselheiros constataram que as salas de atendimento da unidade estão bem ventiladas, todos os funcionários estavam usando equipamentos de proteção individual adequados e que existem protocolos estabelecidos para eventuais casos de Covid-19 que venham a surgir.

Isso ocorre porque a UPA segue preparada para receber eventuais casos suspeitos de contaminação pelo novo coronavírus e faz os devidos encaminhamentos. Atualmente, os centros de referência para casos de Covid-19 em Rio Branco são o Hospital de Urgência e Emergência (HUERB) e Into.