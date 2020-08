Polícia Militar recupera caminhonete roubada no Ramal do Macarrão, em Rio Branco

Policiais militares do 2º BPM recuperaram uma caminhonete Hilux, na manhã da última quarta-feira, 26 de agosto, que havia sido roubada durante a madrugada. O caso foi divulgado após averiguações.

Os policiais estavam em patrulhamento no ramal do Macarrão, quando a vítima solicitou ajuda da guarnição para recuperar o veículo. Segundo a vítima, três homens armados invadiram a sua residênci durante a madrugada do dia 26 e levaram o veículo.

De posse das informações, os militares realizaram diligências e conseguiram localizar a caminhonete no Ramal do Macarrão, estacionada no matagal.