Dupla passeava armada pelo Santa Inês, em Rio Branco, quando foi presa pela PM     

Dois homens portando armas de fogo foram presos quando transitavam em um veículo pelo bairro Santa Inês.

Policiais militares realizavam patrulhamento pela rua Edmundo Pinto, principal do bairro Santa Inês, quando abordaram um veículo que transitava em atitude suspeita.

No interior do carro foram encontradas duas armas de fogo; uma pistola cal. 380 com 11 munições e um revólver cal. 38 com 12 munições. Os dois ocupantes do veículo foram presos e encaminhados à delegacia juntamente com as armas e as munições apreendidas.