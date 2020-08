 Apenas Rio Branco e outras três capitais tem menos de 500 mil habitantes   

De acordo com a estimativa populacional divulgada nesta quinta-feira (27) pelo IBGE, Rio Branco está entre as quatro capitais que têm menos de 500 mil habitantes. Vitória, Palmas e Boa Vista estão nessa lista . Rio Branco tem 413.418 moradores. Dos 49 municípios com mais de 500 mil pessoas, 23 são capitais, segundo a contagem do IBGE. Os outros 26 municípios estão distribuídos nos estados de São Paulo (8), do Rio de Janeiro (6), de Minas Gerais (3), do Espírito Santo (2), Pernambuco, Bahia, Santa Catarina, Goiás , Paraná, Pará e Rio Grande do Sul (com 1 município, cada). Na outra ponta, há 30 municípios com população inferior a 1,5 mil habitantes, sendo que, em quatro deles, há menos de 1 mil moradores. As 27 capitais concentram 50 milhões de habitantes, o equivalente a 23,86% da população total do país em 2020.