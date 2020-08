Agentes apreendem farto armamento artesanal no Complexo Penitenciário de Rio Branco

Policiais Penais do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) apreenderam 22 ferros tipo estoques, três facões artesanais, 3 facas de cozinha e 1 lima no interior das celas do pavilhão A do Complexo Penitenciário de Rio Branco. O caso aconteceu nesta quinta-feira, 27, durante revista de rotina na Unidade de Recolhimento Provisório.

De acordo com o diretor da unidade, Tarso Costa, após a revista, os policiais penais identificaram os detentos responsáveis pelos ilícitos e providenciaram o devido isolamento preventivo. Um procedimento administrativo será aberto para apurar os fatos.