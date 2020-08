A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), registra 150 novos casos de contaminação pelo novo coronavírus no estado, nesta quinta-feira, 27. Assim, o número de infectados saltou de 24.119 para 24.269, nas últimas 24 horas.

A Sesacre informa ainda que, pelo segundo dia consecutivo, não houve nenhuma notificação de óbito por Covid-19, portanto, o número de mortes pela doença permanece 607 em todo o estado.