Repouso precário no Huerb aumenta a possibilidade de contaminação por Covid-19

Os diretores do Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed) divulgaram recentemente o agravamento das condições de trabalho no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb) com a precarização do setor de repouso para os servidores.

Não existem camas suficientes, além do distanciamento entre as camas estar contrariando as recomendações sanitárias, sendo verificado que a distância chegava a 40 cm, na ala nova, e, na ala antiga, não há qualquer distanciamento, enquanto a orientação é de um espaçamento mínimo de um metro e meio entre as mobílias.

Segundo a primeira-secretária do Sindmed-AC, Jacqueline Fecury, a distribuição das camas não está de acordo com a recomendações preconizadas para o distanciamento, contribuindo para a possibilidade de contaminação por coronavírus (Covid-19). Os sindicalistas procuraram o gestor da unidade de saúde, Areski Peniche, mas, em plena pandemia, eles estão encerrando o expediente administrativo às 13h todas as sextas-feiras, como se não existissem demandas a serem tratadas.

O Sindicato orienta que haja o intervalo de descanso garantir a melhor qualidade de vida dos trabalhadores, beneficiando paciente que passa a receber o atendimento de pessoas aptas a realizar as atividades, sem o comprometimento causado pela longa jornada de plantão de 12 horas ou 24 horas. O caso foi levado ao governo do Estado e ao Ministério Público Estadual.