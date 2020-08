Pré-História: crocodilo que viveu no Acre tinha mordida mais forte que de Tiranossauro Rex

Há 13 milhões de anos, uma preguiça gigante foi morta por um ser crocodiliano de quase 4 metros de comprimento. É o que revela um novo estudo da revista científica inglesa Biology Letters, publicado pelo Daily Mail.

Uma pata traseira da preguiça foi encontrada no Peru, em 2004. Entretanto, novas análises sugerem que o fóssil data de quando a área – região fronteiriça do Peru com o estado brasileiro do Acre – ainda era um pântano proto-amazônico.

Os pesquisadores que analisaram o osso acreditam que a perna estava presa nas poderosas mandíbulas do ‘Purussaurus’, o jacaré gigante do período Mioceno, que chegava a medir até 13 metros de comprimento. Portanto, acredita-se que esse predador específico que mordeu a preguiça seria um jovem que ainda não havia atingido o seu tamanho máximo.

Continue lendo