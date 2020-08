Magalhães quer garantir provisão orçamentária para convocação do cadastro de reserva da PM e Civil

O deputado Edvaldo Magalhães disse nesta quarta-feira (26) que igualmente aos colegas Roberto Duarte e Cadmiel Bonfim vem recebendo mensagens dos candidatos incluídos no cadastro de reserva dos concursos da PM e Polícia Civil.

Magalhães quer que o tema seja tratado na Comissão de Orçamento da Aleac visando dar a previsão orçamentária para o Estado convocar os profissionais. “Acredito que a principal será a orçamentária”, disse.

Ele repetiu que os deputados precisam criar as condições para que o tema seja tratado no orçamento do Estado porque os concursos foram altamente competitivos e as pessoas são de grande competência, de formação teórica.

Edvaldo Magalhães também lembrou que a Comissão de Serviço Público que na próxima terça-feira haverá audiência pública com representantes das empresas que cuidam dos empréstimos consignados no Acre. “O gerenciamento está complicado e há muita burla das margens”, disse.