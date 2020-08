Detran volta a realizar atendimento presencial na OCA

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) volta a realizar atendimentos presenciais na Central de Serviço Público (OCA) de Rio Branco, a partir do dia 31 de agosto, mediante o agendamento prévio pelo site do órgão.

Conforme a portaria nº 699 da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), publicada nesta terça-feira, 25, no Diário Oficial do Estado (DOE), a abertura será de forma gradual, de acordo com os níveis de classificação de risco.

O horário de atendimento será de 7h30 às 13h30, de segunda a sexta. Os serviços oferecidos pelo Detran na OCA serão: renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida antes do dia 18 de fevereiro de 2020, alteração de dados, adição de Exerce Atividade Remunerada (EAR), continuação dos processos de primeira habilitação, entrega da Permissão Internacional Para Dirigir (PID) e CNH emitidas antes da pandemia.

Os agendamentos podem ser realizados a partir do dia 26 de agosto, pelo site www.detran.ac.gov.br. O cidadão deve escolher o serviço, dia e horário; após a confirmação será emitido um comprovante de agendamento, sendo necessária a apresentação do comprovante para o atendimento.

O acesso e a permanência dos usuários nas dependências da instituição devem seguir as medidas de proteção, como a utilização de máscara, distanciamento de 1,5m e higienização das mãos.

“É importante que o cidadão leve documento de identificação com foto e a cópia dos documentos e da CNH (para renovação), pois não será permitida a entrada e saída do órgão para realização de fotocópias”, explica a gerente de atendimento ao público do Detran OCA, Janaína Maciel.