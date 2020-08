O deputado Daniel Zen disse nesta quarta-feira (26) que à medida em que há relaxamento nas medidas sanitárias contra Covid-19 ocorre uma escalada da violência no Acre.

“Soubemos de arrastão em ônibus e da indignação de de comerciantes do Mercado Velho, um jovem foi assassinado em terreno baldio e a gente se preocupa”, disse.

“Enquanto os políticos se preocupam em se enfrentar ninguém enfrenta o crime. Troca tudo mas não muda porque continua a mesma coisa”, disse Daniel Zen.

A redução do ICMS do frango foi outro assunto discorrido por Zen, que comparou a situação ao caso do gado acreano. O mercado pecuário vem sendo afetado pela venda do boi vivo para fora do Estado, que não é abatido na região. Isso encarece o preço da carne.

“Decidiram reduzir o ICMS importado de 17,5% para 5% e isso pode trazer efeito negativo. O governo pode estar adotando uma medida que ameaça fechar a porta da Acreaves”, disse. Segundo ele, não há garantia de que a redução do imposto seja repassada para o consumidor. “Parece que esse governo só pensa nos de fora. E nossas indústrias? Estão governando para quem?”, disse.

São mais de 300 empregos diretos e 2,4 mil, uma cadeia produtiva que movimento cerca de R$3 milhões em ICMS local.

Para Edvaldo Magalhães, que se manifestou em aparte, não haverá redução no preço do frango para o consumidor final e haverá impacto entre os pequenos abatedores.