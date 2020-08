Campanha Solidária: ação arrecada mais de 10 toneladas de alimentos no Acre

Para fomentar ainda mais o espírito de solidariedade da população acreana, o Sistema Fecomércio-Sesc-Senac/AC criou, com o apoio do Sebrae no Acre e do Governo do Estado, a Campanha Solidária. A ação, que começou no último dia 9 de abril e finalizou em 27 de junho, contou com pontos de coleta em supermercados e farmácias da capital, além de parceiros nas cidades de Cruzeiro do Sul, Brasiléia e Epitaciolândia.

Segundo a coordenadora do Mesa Brasil no Acre e responsável pela Campanha Solidária, Marizete Melo, ao todo, foram arrecadados 10.392 kg de alimentos não-perecíveis em três municípios, com a produção de 832 cestas básicas em todo o Estado. Além disso, o Acre recebeu o apoio da Global FoodBanking Netword (GFN), um banco mundial de alimentos que visa diminuir o desperdício; e da Fecomércio do Distrito Federal, que por meio do projeto Fome de Música, adquiriu mais mantimentos.

“Em Rio Branco, arrecadamos 5.930 kg, que foram responsáveis pela confecção de 475 cestas básicas; em Cruzeiro do Sul, foram 4.062 kg, totalizando 325 cestas; já em Brasileia, conseguimos 400 kg, e destes, produzimos 32 cestas básicas”, explicou Melo.

Os mantimentos transformados em cestas básicas foram direcionados a instituições de caridade, abrigos, creches, casas de acolhida, albergues, comunidades terapêuticas e de atenção as famílias cadastradas e atendidas pelo Mesa Brasil no Acre. “É importante ressaltar que obtivemos o apoio de muitas empresas, que além de doadoras, foram pontos de coleta e nos ajudaram nessa campanha de amor”.

Melo afirmou que o sentimento de toda equipe envolvida foi de gratidão. “Temos muito a agradecer a cada uma dessas pessoas que se inseriram nesta rede do bem, pois o vírus mata, mas a fome também. Com a ajuda e a solidariedade de todos, iremos alimentar ainda mais pessoas que têm fome nesse momento delicado que estamos passando que o mundo”.