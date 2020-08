O deputado Antônio Pedro destacou o esforço do governo em melhorar os ramais do município de Xapuri, em especial o Ramal do Mucambo, que liga outras vicinais à Reserva Chico Mendes.

Foram feitos oito quilômetros mas há a promessa de parte da deputada Vanda Milani de alocar recursos para mais onze quilômetros.

“Os moradores estão satisfeitos”, disse o deputado Antônio Pedro.