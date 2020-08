Prefeitura de Rio Branco realiza sorologia para o coronavírus em servidores da saúde

Com o objetivo de diagnosticar o grau de contágio pelo novo coronavírus entre os servidores municipais da Saúde, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), está realizando testagem imunológica junto aos profissionais nas unidades de saúde.

“Temos um cronograma de coleta nas unidades e a partir daí fazemos o chamado dos servidores vinculados a estas unidades para coleta com agendamento. O servidor é recebido, responde ao questionário de saúde e faz a coleta”, explicou o coordenador do Comitê Municipal de Combate ao Coronavírus, Osvaldo Leal.

Além do material para exame, os servidores respondem a um questionário. “Iniciamos a entrevista sobre a saúde do servidor junto com a coleta de sorologia para coronavírus. Os servidores estão sendo convidados e o ideal é que todos participem. Ao final teremos a sorologia dos servidores, com informações gerais sobre a saúde do trabalhador e a testagem para o coronavírus”, completou.

Os exames estão sendo processados no Centro de Apoio Diagnóstico de Rio Branco (CAD) e os resultados são processados em 24 horas.

São aproximadamente 1.500 servidores que serão submetidos ao procedimento denominado Sorologia IgG, feito a partir da coleta de sangue. “Os que apresentarem sintomas (fase clínica) farão o RT-PCR”, segundo informou também Osvaldo Leal.

A ação está planejada para acontecer em duas semanas, seguindo o cronograma iniciado nesta segunda-feira (24).

Quarta-feira (26): Rosângela Pimentel, Barral y Barral, CAD afastados

Quinta-feira (27): Barral y Barral;

Vila Ivonete CAD afastados;

Sexta-feira (28): Roney Meireles, São Francisco e CAD afastados.