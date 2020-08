Polícia Militar recupera quatro veículos, durante o final de semana na área do 1° BPM

Policiais Militares do 1° Batalhão da Polícia Militar do Acre (1°BPM/ PMAC) recuperaram quatro veículos durante o final de semana, em Rio Branco.

O primeiro veículo foi recuperado foi uma motocicleta, e a ação ocorreu no sábado (22) durante atendimento de ocorrência de roubo, no Bairro Cerâmica.

Ainda no sábado, os Militares foram acionados para averiguar um roubo, no conjunto Bom Sucesso, local em que os criminosos subtraíram uma motocicleta. Em ação rápida, os policiais, após buscas, encontraram o segundo veículo próximo ao local do roubo.