Gladson pede ao ministro da Justiça instalação do programa Em Frente Brasil para Rio Branco

O governador Gladson Cameli apresentou na tarde desta terça-feira, 25, ao ministro da Justiça, André Mendonça, um relatório detalhado sobre a criminalidade no Acre e as principais necessidades para criar um “bloqueio”, que evite o crescimento do mal no estado. No relatório, Gladson pede a atenção especial do Ministério da Justiça para a implantação do programa Em Frente Brasil, considerado ponto fundamental no combate ao crime organizado, entre outras ações essenciais.

Gladson Cameli foi acompanhado do senador Márcio Bittar, autor do pedido da reunião, da deputada federal Jéssica Sales e do representante do Acre em Brasília, Ricardo França. O governador agradeceu ao ministro o apoio que o governo federal vem dando ao Estado do Acre, especialmente na área de segurança pública.

Porém, o ministro ressaltou sua preocupação com o momento pós-pandemia, tendo em vista que, como ele mesmo explicou, “com a situação precária dos países fronteiriços, pode haver uma verdadeira ‘invasão’, a exemplo do que aconteceu com o Estado de Roraima”.

O programa Em Frente Brasil, inspirado em ações adotadas em Portugal, segundo Cameli, dará um suporte bastante acentuado a toda a estrutura de segurança do Estado, já que contará com investimentos iniciais de R$ 4 milhões para investimentos em segurança pública, além de equipamentos e um reforço de cem policiais da Força Nacional, que vão atuar junto com a Polícia Militar. Cameli solicitou a instalação do programa no Segundo Distrito da Capital, por ser a “porta de entrada” dos países vizinhos e do Estado de Rondônia.

O ministro André Mendonça garantiu que o pedido já está em análise no Ministério para as próximas instalações do programa. O Em Frente Brasil foi instalado este ano como piloto em cinco cidades com altos índices de criminalidade: Goiânia (GO), Ananindeua (PA), Cariacica (ES), Paulista (PE) e São José dos Pinhais (PR). Segundo ele, uma segunda fase já será lançada dentro de poucos dias e contemplará outras dez cidades brasileiras. “Temos uma preocupação especial com os estados de fronteira, e o Acre está recebendo nossa atenção especial” ressaltou Mendonça.

No documento entregue pelo governador ao ministro, constam ainda os pedidos para que seja realizado o repasse imediato ao estado dos recursos contingenciados do Fundo Nacional de Segurança, superiores a R$16 milhões, por decisão judicial de mérito do Supremo Tribunal Federal na ação civil ordinária nº 3.329/2019; a viabilização das medidas necessárias para que a União assuma o custeio integral dos presidiários condenados por narcotráfico, sob custódia do Estado; a viabilização de recursos junto ao Departamento Penitenciário Nacional para a construção de uma casa de custódia na cidade de Rio Branco; a viabilização dos contatos necessários para implantação urgente de duas unidades da Marinha no Acre, com aparato dos Fuzileiros Navais para otimizar o controle e a vigilância nas hidrovias no estado; e a adoção de medidas urgentes para que seja viabilizada a ampliação do efetivo da Polícia Federal no Estado.

Ao final da reunião, tanto o senador Márcio Bittar quanto o governador Gladson Cameli fizeram convite ao ministro para visitar o Acre e, em especial a área de fronteira, para verificar pessoalmente a realidade local. André Mendonça garantiu que ainda este ano cumprirá com satisfação essa agenda de visita.