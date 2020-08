Edvaldo alerta Gladson para renovação da lei do auxílio emergencial, que vence amanhã (26)

O deputado Edvaldo Magalhães chamou a atenção do governador Gladson Cameli acerca do vencimento do auxílio emergencial para o pessoal de saúde e segurança da linha de frente do combate à Covid-19 –e que precisa ser renovado imediatamente pois perde a validade.

“O governo precisa publicar o decreto, que encerra sua validade nesta quarta, 26 de agosto”, alertou o deputado do PC do B.

“Esse é um debate que a gente precisa retomar mas é preciso chamar a atenção para que o decreto seja edita para surtir a lei”, disse, lembrado que a pandemia segue fazendo vítimas.

Ele lembrou a fundação da Rádio Difusora, o grande instrumento de comunicação do povo do Acre.