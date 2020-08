Deputados mantém rejeição de Maria de Jesus para Conselheira do TCE

Em sessão extraordinária realizada na tarde desta terça-feira (25), a maioria dos parlamentares votou favorável pela rejeição de Maria de Jesus Carvalho, para ocupar o cargo de Conselheira do Tribunal de Contas do Estado (TCE).

Por 14 votos contrários, contra três favoráveis ao nome, fica disponível a vaga de conselheiro para que seja feita uma nova indicação. Maria de Jesus, que já possui 65 anos, ultrapassando a idade mínima prevista para nomeação no cargo, não ocupará a 6° vaga no TCE.

Em reunião realizada mais cedo, a Comissão Especial da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), já mantinha o entendimento entre a maioria dos parlamentares pela retirada do nome da indicada. O voto da base do governo foi essencial para que a rejeição fosse mantida.